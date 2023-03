GP Las Vegas, pagare per non vedere la gara: l’ultima follia della F1

ROMA - Il Gran Premio di Las Vegas è sicuramente l'evento più atteso della stagione 2023 di F1: un appuntamento su cui ha investito molto Liberty Media, in termini di pubblicità e promozione. Il terzo appuntamento negli Stati Uniti, infatti, è il simbolo dell'esplosione commerciale del Circus Oltreoceano e non solo. Un appuntamento folle, eccessivo sotto tutti i punti vista (anche dal lato economico, visto che esistono pacchetti da oltre un milione di dollari). Talmente folle che si dovrà pagare anche per non vedere con i propri occhi le monoposto che si danno battaglia in pista. Sì perché i 1.800 biglietti della categoria "general admission" (di fatto, i posti in piedi) da 500 dollari sono già ampiamente sold out. Ecco perché gli organizzatori, come riporta RaceFans.net, stanno allestendo un'area da festival per istituire un "watch party", dove gli spettatori (capienza prevista di 30mila posti) guarderanno la gara da un maxi schermo, senza possibilità di accedere alla visione del circuito.