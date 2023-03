F1, diretta tv GP Australia 2023: orari e programmazione

ROMA - Dopo una settimana di pausa, riprende il mondiale 2023 di F1 , e lo fa con il Gran Premio di Australia . Ricomincia, quindi, la rincorsa alle Red Bull, che finora hanno monopolizzato la scena, mentre Ferrari cercherà la scossa sul circuito di Melbourne , in cui Charles Leclerc detiene il giro veloce in 1:20.260, fatto segnare proprio lo scorso anno. Venerdì 31 marzo il programma del weekend inizierà con le prime prove libere alle 03:30, mentre alle 07:00 si svolgerà la seconda sessione. Sabato, invece, ci saranno le prove libere 3 alle 03:30 con le qualifiche previste alle ore 07:00. L'appuntamento con la gara è fissato invece domenica 2 aprile alle ore 07:00 .

Come vedere il GP in tv

Il Gran Premio di Australia sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8, a partire, rispettivamente, dalle 14:00 e dalle 15:00; infine, su tuttosport.com sarà possibile seguire LIVE la gara.