Caro carburanti, continua l'altalena dei prezzi: i valori aggiornati

L'oscillazione dei costi dei carburanti non si arresta di settimana in settimana. Nonostante l'Unione Europea abbia raggiunto un accordo con la Germania per la produzione di e-fuel , gli automobilisti continuano ad essere colpiti dai mutamenti dei prezzi del gasolio e della benzina.

I nuovi prezzi

Secondi i dati elaborati da Quotidiano energia e comunicati all'Osservaprezzi del Mimit il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è salito a 1,857 euro al litro, con le compagnie che oscillano tra 1,848 e 1,870 euro al litro, mentre quelle senza logo di attestano intorno a 1,856. Il prezzo medio praticato del diesel self è invece 1,786 euro al litro, con prezzi medi compresi tra 1,777 e 1,792 euro al litro (pompe senza logo 1,782).

Al servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,996 euro al litro: gli impianti colorati vanno da 1,942 e 2,072 euro/litro (pompe bianche 1,908). Il diesel servito è intorno a 1,928 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,867 e 1,992 euro al litro (no logo 1,836).

Per quanto riguarda il Gpl, il prezzo oscilla tra 0,797 e 0,817 euro al litro (no logo 0,791). Infine, il metano mostra prezzi medi tra 1,665 e 1,860 euro al litro (no logo 1,732).

Fa il pieno di metano all'auto, poi l'esplosione: paura a Borgo Panigale