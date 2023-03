F1, Massa: "Verstappen l'unico che può battere record Michael Schumacher"

ROMA - Dopo aver già vinto due titoli consecutivi, Max Verstappen ha cominciato alla grande anche la nuova stagione di F1: l'olandese della Red Bull, infatti, ha ottenuto un primo e un secondo posto, quest'ultimo pur essendo partito 15° e reduce da problemi instestinali che ne avevano ritardato l'arrivo in Arabia Saudita. Prestazioni da dominatore, soprattutto confrontandole con le difficoltà delle avversarie, che hanno impressionato anche Felipe Massa: "È ancora il favorito, quello che ha dimostrato nei primi due GP è impressionante - ha riconosciuto l'ex Ferrari in un'intervista rilasciata alla Bild -, non vedo perché non possa fare tripletta; anzi, può anche vincere sei titoli di fila. Per riuscirci, tutto deve essere perfetto, e al momento lo è: lui non fa errori, Red Bull nemmeno, e il motore è perfetto. Max può insidiare il record di Michael Schumacher di sette titoli mondiali, perché guida come un robot ed è molto maturo per la sua età: i trionfi lo hanno migliorato. Ma se Mercedes dovesse riprendere a lavorare bene, le cose possono cambiare; e poi, nel 2026 cambieranno di nuovo le carte in tavola".