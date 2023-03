Guai in vista per il giocatore dello United? Beccato in auto mentre inalava sostanze

Guai in vista per Brandon Williams? Da quanto si apprende dal The Sun , pare che il difensore del Manchester United sia stato beccato nella sua Mercedes Brabus mentre faceva uso di qualche sostanza . O per meglio dire, di un gas . Sembra infatti che il calciatore inalasse protossido di azoto da un balloncino nella sua Mercedes Brabus. Non solo, pare anche che passasse una bomboletta contenente tale gas a un amico. Se davvero fosse così, sarebbe un problema.

Le parole di un testimone

Il protossido di azoto, se inalato, può dare effetti simili a una droga. Esso è un gas anestetico molto “in voga” fra i giovani inglesi che lo usano, poiché inalandolo hanno o uno stordimento o un'euforia di breve durata. Il problema però è che il gas assorbito dal corpo può provocare attacchi cardiaci e danni cerebrali. Se lo si usa in maniera assidua può addirittura provocare perdita di memoria. Possederlo non è un reato, ma utilizzarlo per sballarsi è un reato penale.

Sempre la testata inglese ha riportato anche le parole di un testimone, il quale ha detto: "Era evidente a chiunque passasse in auto quello che stava facendo. Chiunque segua seriamente lo United o il calcio lo avrebbe riconosciuto all'istante. È irresponsabile, considerando che è un personaggio pubblico. Dovrebbe essere un modello per i giovani e i calciatori emergenti. Prendere queste stupidaggini, soprattutto in modo così disinvolto, potrebbe ostacolare le sue capacità in campo. Non c'è dubbio che il suo manager non ne sarà impressionato. Si aspetta che i suoi giocatori si dedichino completamente alla loro carriera, soprattutto quando cercano di entrare in squadra".

A quanto pare il Ministro dell'Interno Suella Braverman prenderà nuove misure in merito al protossido di azoto, per cercare di ridurre al minimo il suo uso, dicendo di essere “convinta che l'uso e la proliferazione del protossido di azoto siano inaccettabili e presto annunceremo nuove misure".

