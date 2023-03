Grand Chelem Leclerc, Ferrari insegue record: statistiche GP Australia F1

ROMA - Nel weekend tra il 31 marzo e il 2 aprile torna la F1, e lo fa con il terzo appuntamento, in Australia. Le prime due gare dell'anno hanno già dato indicazioni importanti sulle forze in campo, restituendo una Ferrari in difficoltà, a partire da Charles Leclerc, che mai era partito così male in campionato con la Rossa. Ma Melbourne è una pista che storicamente sorride al Cavallino, e dove anche il monegasco ha mostrato di poter brillare. In particolare, Leclerc, all'Albert Park Circuit, lo scorso anno non solo ha fatto segnare il nuovo record della pista in 1:20.260, ma ha anche centrato il suo primo Grand Chelem in carriera, ovvero il trittico composto da pole position, giro veloce e vittoria in gara conducendo in testa tutti i giri.