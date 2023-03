Chery Omoda 5, Suv cinese a benzina pronto per l'Italia

Chery ha annunciato il suo sbarco in Europa attraverso il marchio Omoda. Nello specifico, sarà l'Italia a tenere il battesimo della Casa asiatica, nota dalle nostre latitudini per via del forte legame che la lega alla molisana DR. Protagonista dell'operazione commerciale sarà un Suv , carrozzeria regina del mercato occidentale, proposto con alimentazioni a benzina e ibride: Omoda 5 .

Chery Omoda 5: esterni

Chery Omoda 5 è lungo 4,5 metri, largo 1,83 mt, alto 1,59 mt e con un passo di 2,63 mt, quindi un'auto molto spaziosa, con un look dinamico come gran parte dei Suv moderni. Spicca la calandra di grosse dimensioni e il montante D con finitura scura che fa sembrare sospeso il tetto.

Chery Omoda 5: interni

Saliti all'interno, si trovano due schermi sulla plancia, uno per la strumentazione e l'altro per l'infotainment, con sistema Cerence ASR, connettività e un assistente vocale. Ampio focus sulla sicurezza: ci sono ben 16 ADAS per guidatore e passeggeri, tra cui il cruise control adattativo, il riconoscimento di pedoni e ciclisti, il mantenimento attivo della corsia, la frenata automatica d'emergenza e la segnalazione in retromarcia di un veicolo che sopraggiunge.

Chery Omoda 5 benzina e plug-in hybrid

Ma il motivo fondamentale per cui Omoda 5 si affaccia all'Europa partendo dall'Italia è la motorizzazione. Niente elettrico, infatti: il Suv propone due motori endotermici, un 4 cilindri 1.5 turbobenzina da 156 cv con cambio a variazione continua oppure un 1.6 turbo da 197 cv con cambio a doppia frizione 7 marce, e un motore ibrido plug-in di cui però non si hanno ancora informazioni tecniche.

