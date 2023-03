Aston Martin e il clamoroso ritorno di Vettel: “Tentati di richiamarlo”

ROMA - Sebastian Vettel aveva sconvolto tutti, la scorsa estate, annunciando improvvisamente il ritiro dalla F1, a soli 35 anni. Da allora, però, ciclicamente tornano voci e indiscrezioni che vorrebbero un suo ritorno, in un futuro più o meno prossimo. Un'occasione, in realtà, c'è già stata, con l'infortunio di Lance Stroll alla vigilia dell'inizio della stagione, ma alla fine il pilota dell'Aston Martin è riuscito a rientrare in tempo. Ma l'eventualità di richiamare Vettel era stata presa in seria considerazione dalla scuderia britannica, come ammesso dal team principal Mike Krack nel corso dell'ultima puntata del podcast F1 Nation: "Siamo stati tentati al 100% di richiamarlo, ma non lo abbiamo fatto perché abbiamo un rispetto elevato per Vettel e per la sua decisione di ritirarsi. Penso che non sarebbe stato corretto nemmeno chiederglielo, non volevamo metterlo in una posizione scomoda".