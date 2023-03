Fusion JC7, l'auto volante che sembra una Bugatti costerà 2,5 milioni

Negli ultimi tempi c'è stata molta attenzione sulle automobili volanti. Sono state presentate diverse invenzioni, come il Volocopter che promette di portare i passeggeri dall'aeroporto di Fiumicino al centro di Roma, oppure Aska, una sorta di vettura-elicottero. In questo periodo tecnologico sembra che il futuro ci voglia far volare! L'ultima invenzione in tema di mobilità aerea è la Fusion JC7, un veicolo progettato per muoversi sia su strada che in aria.