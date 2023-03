F1 Ferrari, Sainz: “Ecco qual è il nostro problema più grande”

ROMA - I primi due appuntamenti di F1 , in Bahrain e in Arabia Saudita, hanno visto la Ferrari in netta difficoltà, specie nel confronto non solo delle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, ma anche con riferimento all'Aston Martin di Fernando Alonso. Intervistato da The Race, Carlos Sainz , che al contrario di Charles Leclerc ha chiuso entrambe le gare a punti , ma solo con un quarto e un seso posto, ha analizzato quanto visto finora: "Il nostro problema più grande è il surriscaldamento delle gomme. Le scaldiamo troppo, ed è un problema che diventa ancora più evidente quando seguiamo un'altra monoposto".

Le difficoltà in gara

A livello personale, come detto, Sainz non ha raccolto risultati degni di nota, nelle prime due gare, come riconosce lo stesso spagnolo: "Il feeling è buono, ma sia a Sakhir che a Gedda ho fatto fatica a seguire le altre macchine. Nelle prove libere mi trovo a mio agio, ma in qualifica non sono ancora riuscito a fare giri buoni - ammette il pilota Ferrari -. In gara sono un po' più costante, porto a casa dei punti, anche se non sono quelli che vorremmo. Voglio salire sul podio e lottare per vincere. Non sono preoccupato, perché con il passare della stagione prenderemo più confidenza e arriveranno anche nuovi aggiornamenti, ma serve lavorare a testa bassa".