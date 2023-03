F1 Ferrari, fiducia Leclerc: "Presto novità per raggiungere Red Bull"

MELBOURNE - Charles Leclerc e la Ferrari cercano, nel Gran Premio d'Australia, il primo acuto di un 2023 fin qui avaro di gioie in Formula 1. Il monegasco a Melbourne è consapevole delle differenze rispetto a un anno fa, ma non rinuncia a lottare per le posizioni importanti: "Non voglio soffermarmi sul passato perché dopo la vittoria di un anno fa la stagione è stata poi abbastanza difficile e anche per questo mi sembra un momento forse più lontano di quanto non lo sia effettivamente quel weekend di Melbourne - afferma in conferenza stampa -. Siamo abbastanza lontani da pensare di poter vincere, ma questo non significa che non daremo il massimo. Io sono soddisfatto di come sto guidando in questo inizio di stagione, voglio continuare così e ottenere un buon risultato.Sono contento di tornare in macchina e cercherò di estrarne il massimo, non ho problemi a livello di motivazione, sono estremamente motivato".