Domenicali: "In F1 fino a 30 gare. Ferrari? A Sainz dico che..."

ROMA - Il futuro della Formula 1 per Domenicali potrebbe veder aumentare ulteriormente le gare in calendario. In un'intervista ai microfoni di "Marca", il Ceo del Circus non ha nascosto la possibilità di coprire un numero maggiore di weekend, nonostante gli impegni siano già cresciuti nelle passate stagioni: "Bisogna pensare che pochi anni fa era difficile pensare a 17 gare, mentre ora siamo in un momento in cui se ne potrebbero fare 30 e più. Abbiamo tante richieste, ma per ora vogliamo mantenere il numero sulle 23/24 gare perché crediamo sia il giusto equilibrio tra domanda e offerta. La F1 sta crescendo, c'è interesse e attenzione".