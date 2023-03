Si infila in un sentiero col Suv Mercedes, si incastra va via a piedi: è ricercato

Qual è la soluzione se ci si trova impantananti con l'auto? Abbandonare il veicolo e andare via a piedi. Avrà pensato questo un turista che si trovava in Cornovaglia , nel sud-ovest del Regno Unito, quando rimasto bloccato nel suo Suv in uno strapiombo panoramico se l'è data a gambe senza chiamare alcun soccorso.

Nessuno sa dove sia finito

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo, un turista si è messo in grave pericolo lungo il percorso panoramico tra Plaidy e East Looe Beach, in Cornovaglia. Il suo SUV Mercedes si è incastrato in uno stretto sentiero a strapiombo sul mare, probabilmente a causa del buio o di un errore del navigatore. Non sapendo come uscire dalla situazione, l'uomo ha deciso di abbandonare l'auto lì e andarsene a piedi. La mattina seguente, gli escursionisti che hanno per primi trovato la vettura parcheggiata in bilico sul precipizio sono rimasti estremamente sorpresi. Fortunatamente, l'auto non è caduta giù rimanendo a pochi centimetri dal baratro. La polizia locale ha subito chiuso il sentiero al transito e ha impiegato diverse ore per rimuovere il veicolo. La Polizia Locale sta ancora cercando il proprietario dell'auto.

