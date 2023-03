FP2 Australia, Ferrari puntano sul passo gara: Alonso il più veloce

MELBOURNE - In archivio la giornata di prove libere del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del mondiale di F1. Protagonista la pioggia, che si è abbattuta sul circuito dell'Albert Park nella seconda metà della seconda sessione, congelando quindi i tempi, ma allo stesso tempo permettendo ai team di raccogliere informazioni anche in condizioni di bagnato. A comandare la sessione è l'Aston Martin di Fernando Alonso, che precede di 445 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc; quinto a otto decimi, invece, Carlos Sainz, con i due che si sono dedicati molto al passo gara, alla ricerca di quel feeling che ancora manca. Tra i due alfieri del Cavallino, ecco Max Verstappen e George Russell. Sessione che quindi non restituisce indicazioni particolarmente utili a tracciare una griglia di partenza in vista del GP, anche se c'è da scommettere che per Ferrari e Mercedes si prospetti un nuovo weekend a rincorrere, nella "lotta" per imporsi come terza forza del campionato.