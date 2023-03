Ferrari, Leclerc fiducioso: "Libere positive, le migliori della stagione"

MELBOURNE - Charles Leclerc è soddisfatto dopo le prime due prove libere che hanno completato il venerdì del Gran Premio d'Australia, valido come terzo appuntamento della stagione 2023 di F1. “ Sono state le migliori libere della stagione per noi . Abbiamo fatto diverse verifiche sulla direzione per l’assetto e imparato parecchio. Inoltre, il feeling è stato migliore rispetto agli ultimi weekend è questo è ovviamente molto positivo“, ha infatti spiegato il pilota della Ferrari, che a Melbourne vanta una tradizione favorevole, dopo il Grand Chelem dello scorso anno.

Leclerc, obiettivo gara

Il ferrarista ha poi proseguito nella sua analisi ai microfoni di Sky Sport F1, spiegando come il lavoro fatto sia soprattutto in vista della gara, vera grande pecca della Ferrari in questo avvio di stagione: "Abbiamo imparato molto, nonostante la pioggia. Il fatto che siano state le migliori libere della stagione magari non significa molto, ma chiudiamo il venerdì in positivo. Speriamo di essere più vicini alla Red Bull domani, ma anche e soprattutto domenica in gara".