F1 Ferrari, Sainz: “Traffico un problema, pronti per le qualifiche”

MELBOURNE - "La giornata è stata compromessa, in parte, nella seconda sessione, dalla pioggia: noi abbiamo preferito girare poco sul bagnato e prepararci al meglio in vista delle qualifiche . Ma la prima ora è stata molto positiva, visto che abbiamo provato diverse configurazioni di assetto alla ricerca del feeling e per conoscere meglio il nuovo pacchetto". Così Carlos Sainz racconta le proprie sensazioni al termine delle FP2, che hanno chiuso il programma del venerdì del GP di Australia di F1 . Melbourne è una pista che storicamente sorride alla Ferrari , e sulla quale il team di Maranello spera di trovare sensazioni nuovamente positive, dopo un avvio di stagione decisamente complicato e sotto le aspettative.

Sainz e il problema traffico

L'unica nota negativa, per Sainz, è stata l'impossibilità di testare in pieno la SF-23 sul giro veloce, soprattutto a causa del traffico: “Il traffico mi ha danneggiato, e anche l’asfalto non ci ha mai dato fiducia per spingere sul giro secco. Tutti facevano sia i giri di riscaldamento che i giri di spinta tutti insieme, e ciò ha contribuito a generare un grande traffico", ha infatti aggiunto ai microfoni di Sky Sport F1.