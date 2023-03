Diretta qualifiche F1 GP Australia 2023: dove vederle in tv

MELBOURNE - Tutto è pronto per il Gran Premio d'Australia, valido come terzo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. Sullo storico e suggestivo circuito di Melbourne, riparte la caccia alle Red Bull, con le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che proveranno quantomeno a confermare la tradizione positiva della Rossa all'Albert Park Circuit. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 1 aprile alle ore 3:30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 7:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita le qualifiche dalle ore 14:00. La gara, invece, è in programma domenica 2 aprile alle ore 7:00, oppure in differita su TV8 dalle ore 15:00.