Clamoroso Red Bull, Perez out in qualifica: partirà ultimo in Australia

MELBOURNE - Clamoroso quanto è successo pochi minuti dopo l'avvio delle qualifiche del GP d'Australia, terzo appuntamento del mondiale F1. In Q1, infatti, esce uno dei protagonisti più attesi, ovvero Sergio Perez: il pilota messicano esce clamorosamente di pista in Curva 3, non riuscendo più uscire dalla ghiaia e dovendo quindi abbandonare la sessione dopo nemmeno nove minuti. Perez partirà quindi dall'ultima posizione nella gara della domenica, e sarà quindi costretto alla rimonta.