F1 Australia qualifiche, Ferrari lontane: pole Verstappen, exploit Mercedes

MELBOURNE - Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del mondiale 2023 di F1. Il pilota Red Bull la spunta al termine di una sessione sofferta più del solito, in cui si distinguono a sorpresa le Mercedes, con George Russell in prima fila, seguito da Lewis Hamilton, con Fernando Alonso a completare la seconda fila. La prima Ferrari è quella di Carlos Sainz, solo in terza fila, mentre Charles Leclerc, che in generale è apparso meno efficace dello spagnolo, apre la quarta. Sergio Perez partirà dall'ultima posizione, dopo essere uscita di pista nella Q1.