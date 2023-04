Ferrari, Leclerc bloccato da Sainz: "Dovevo spingere, ma era davanti a me"

MELBOURNE - Charles Leclerc partirà dalla settima casella in griglia al Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento stagionale della Formula 1. Il monegasco è stato ostacolato dal compagno in Ferrari Carlos Sainz durante un tentativo nella terza fase di qualifica: “Avevamo paura che arrivasse la pioggia, perciò abbiamo deciso di fare uscire e spingere, ma ci è mancato troppo per essere davanti - ha detto ai microfoni di Sky Sport -.Dobbiamo poi vedere con la squadra cos’è successo con Carlos in Q3. Era davanti a me a riscaldare le gomme per tutto il primo settore.È un peccato perchè dovevo spingere, ma non so se dire se avremmo fatto meglio".