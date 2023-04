Ferrari, disastro Leclerc in Australia: out dopo poche curve

MELBOURNE - Dura pochissime curve la gara di Charles Leclerc nel Gran Premio d'Australia : costretto a partire dal settimo posto nel terzo appuntamento del mondiale di Formula 1 , infatti, il monegasco è finito nella ghiaia dopo un contatto con Lance Stroll . Si tratta del secondo "0" per il numero 16, che certifica un inizio di stagione davvero da incubo. Un ritiro che arriva al termine di un weekend nero, con tanto di polemiche con Carlos Sainz nel post qualifiche .

La dinamica

Costretto alla rimonta, Leclerc ha tentato il sorpasso su Stroll dall'esterno di Curva-3: il canadese, stretto in un panino con Fernando Alonso all'interno, non ha potuto evitare il contatto tra la sua anteriore sinistra e la posteriore destra di Leclerc. Un incidente di gara, quindi, che non ha bisogno di investigazioni da parte della direzione gara.