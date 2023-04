Ferrari, errore di Leclerc con Stroll in Australia? Charles non ci sta

MELBOURNE - È durata pochissimi metri la gara di Charles Leclerc nel GP d'Australia di Formula 1: il monegasco della Ferrari, infatti, è uscito sulla ghiaia in Curva-3 dopo un contatto con Lance Stroll. Una manovra decisa, forse un po' troppo, dato che sembra essere Charles a stringere troppo sul pilota dell'Aston Martin, che rimane di fatto immobile perché stretto a imbuto con Alonso a destra. Una versione che Leclerc non condivide: "Ho guardato gli onboard, e non ritengo di avere colpe - ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport F1 -. La frustrazione l’avevo messa da parte, sapevo che la gara era lunga. In Curva-1 sono stato attento, in Curva-3 c’era spazio all’esterno e ci sono andato; poi Alonso all’interno ha dovuto frenare perché aveva delle macchine davanti, e questo ha portato Stroll a panino tra Fernando e me. Ma non è nemmeno colpa sua, è stato un incidente di gara". Per Leclerc si tratta del secondo "0" in appena tre gare, dopo il ritiro in Bahrain all'esordio: "La frustrazione è tanta, in tre weekend è andato tutto storto. Il risultato è che abbiamo davvero pochi punti, la stagione è lunga ma dobbiamo riprenderci da Baku".