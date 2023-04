F1, Gp Australia: vince Verstappen, Sainz 12° dopo penalità, out Leclerc. Gara con tre bandiere rosse!

MELBOURNE - Max Verstappen vince il terzo appuntamento del mondiale di F1 , aggiudicandosi un GP d'Australia ricco di eventi e colpi di scena, in cui ha preceduto Lewis Hamilton . A completare il podio è Fernando Alonso , mentre Carlos Sainz ha tagliato il traguardo in quarta posizione, crollando al dodicesimo dopo una penalità. Lo spagnolo della Ferrari , infatti, è stato ritenuto colpevole del contatto proprio con Alonso, alla terza ripartenza; una ripartenza che ha visto molti incidenti, tra cui quello tra le Alpine di Gasly e Ocon. La gara si è conclusa con un ultimo giro condotto dietro la safety car, con le posizioni in griglia ripristinate rispetto al giro precedente.

Out l'altro ferrarista, Charles Leclerc, che in Curva-3 ha avuto un contatto con Lance Stroll, finendo sulla ghiaia. La gara ha visto quindi un totale di tre bandiere rosse: la prima per ripulire la pista dalla ghiaia per l'incidente di Alexander Albon: la seconda, a due giri dalla fine, per uno pneumatico perso da Kevin Magnussen dopo aver sbattuto contro le barriere, con successiva ripartenza dalla griglia. E infine la terza, appunto, per i numerosi incidenti al terzo start.