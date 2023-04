Ferrari, Vasseur: "C'è frustrazione per la penalità, non c'hanno fatto discutere"

MELBOURNE - Frederic Vasseur riassume il weekend della Ferrari nel GP d'Australia di F1 con una sola parola: frustrazione. Frustrazione per un sabato deludente in qualifica, e poi per il doppio zero in gara, con l'uscita di pista di Charles Leclerc e, infine, la penalità inflitta a Carlos Sainz che lo ha portato dal 4° al 12° posto . “Alla fine abbiamo fatto un buon lavoro. Carlos è stato sfortunato con la bandiera rossa e la safety car all’inizio che lo hanno costretto a recuperare da un extra pit stop. Abbiamo incassato questa penalità; possiamo discuterne per ore, la frustrazione deriva dal fatto che non ci hanno dato tempo per discuterne con Carlos . Ad esempio, nell’ultima gara con Alonso era stata presa una decisione diversa. Il 50% del paddock lo definirà un incidente di gara, mentre gli altri diranno che è stata colpa di Carlos. Noi in Ferrari lo riteniamo un incidente di gara, ma la cosa migliore sarebbe stata discuterne con entrambi i piloti”, ha spiegato il team principal ai microfoni di Sky Sport F1. In merito a un ipotetico ricorso, Vasseur ha glissato: “Non penso che la FIA possa rivedere la penalità, ne discuteremo più tardi. È un peccato perché ci sono due pesi e due misure : con Alonso erano tornati sui propri passi, oggi penso che siano stati ingiusti con Carlos. È più una questione di come hanno preso la decisione; sarebbe stato più sensato prendersi cinque minuti per discuterne, visto che la gara era finita”.

Sensazioni positive dalla pista

La Ferrari, comunque, ha finalmente messo in mostra un buon rendimento, certificato dalla rimonta dall'11° al 4° posto proprio di Sainz, prima della penalità: “Ieri c’era tanta frustrazione, perché avevamo il potenziale per fare un lavoro migliore in qualifica. Ma abbiamo fatto un passo avanti, e questa frustrazione ci darà una motivazione in più per proseguire. Il fatto sta nel trovare un equilibrio migliore sulla vettura, il bilanciamento è stato più semplice da gestire per i piloti, oggi. È stata una buona Ferrari, eravamo in lotta e non eravamo troppo lontani dal vertice, considerata la rimonta. Ma non è sufficiente, l’obiettivo non è arrivare quarti ma mettere tutto insieme ed essere più costanti in gara, mettendoci in condizioni migliori per evitare contatti", ha concluso Vasseur.