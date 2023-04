F1, GP Australia: la classifica piloti aggiornata

MELBOURNE - La classifica piloti della Formula 1 vede Max Verstappen allungare al comando dopo il Gran Premio d'Australia, con 15 punti di vantaggio sull'altra Red Bull di Sergio Perez. Gara pazza a Melbourne, che si chiude con Lewis Hamilton e Fernando Alonso sul podio. Lo spagnolo si conferma quindi terzo anche nel mondiale, mentre il britannico sale al quarto posto in solitaria. Zero punti per le Ferrari, con Carlos Sainz penalizzato e dodicesimo, mentre Charles Leclerc era uscito alla terza curva.