F1, Hamilton ritocca il record: “Ma non sono a mio agio sulla Mercedes”

MELBOURNE - Il Gran Premio d'Australia di F1 ha visto le Mercedes tornare protagoniste. Dopo l'ottimo risultato in qualifica, infatti, le Frecce d'Argento si sono ripetute in gara, pagando però un po' di sfortuna con George Russell, poi costretto al ritiro con il motore in fiamme. Lewis Hamilton, invece, è riuscito a difendere il proprio secondo posto, fino alla fine. E questo nonostante un feeling non ancora trovato con la W14, come affermato dopo la gara: "Non mi sento a mio agio sulla nostra monoposto, non mi sento connesso ad essa, per cui non mi aspettavo questo risultato. Ma abbiamo intrapreso un progetto a lungo termine. Considerato il ritardo da Red Bull, essere in grado di lottare con Aston Martin è un gran risultato".