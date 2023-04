F1 GP Australia, Verstappen: “Contatto Hamilton? Regolamento ignorato”

MELBOURNE - "Il contatto con Hamilton al via? Io ho provato ad evitarlo, quello che si può fare con la macchina all'esterno è chiaro secondo il regolamento, ma non viene rispettato. Ma va bene così, abbiamo avuto un buon passo e siamo andati davanti ugualmente". C'è una leggera nota polemica nelle dichiarazioni di Max Verstappen nei confronti di Hamilton al termine del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del mondiale di F1. Un duello rusticano che tra i due non si vedeva da tempo, a causa delle negative prestazioni Mercedes, risollevatesi proprio a Melbourne.