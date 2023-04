F1, GP Australia senza fine! Reclamo Haas, cosa può cambiare

MELBOURNE - Non finisce più il Gran Premio d'Australia! Il terzo round del mondiale di F1 ha regalato emozioni senza fine, frutto, per la verità, di una gestione della direzione gara a dir poco rivedibile. È di questo parere anche la Haas, che diverse ore dopo la fine della gara ha presentato ricorso sull'esito stesso del round, con la speranza di uscirne con un clamoroso podio. Sì, perché ad essere contestata è la decisione di far disputare l'ultimo giro sotto safety car riprendendo l'ordine di partenza del giro precedente. Ma cos'è successo, esattamente?