Realizza il sogno di comprare una Porsche, poi cambia idea e minaccia l'autosalone

Quando si vince un bel bottino, come può essere quello del Superenalotto, viene spontaneo fare una lista di tutte quelle cose che, fino a quel momento, il nostro portafogli ci aveva impedito di acquistare. Quando poi nelle tasche arriva la somma di denaro tanto desiderata, si procede a fare quelle compere per tempo desiderate.

Come è successo a un uomo di 72 anni di Cesano Boscone (in provincia di Milano), il quale si è recato all'autosalone di Sorisole il 22 marzo 2022 per comperarsi l'auto dei suoi desideri: una Porsche 912 del 1966. Il problema, però, è sorto quando l'uomo ha iniziato a richiedere i soldi, arrivando addirittura alle minacce, come riporta il Corriere della Sera.

Una Porsche difettata

Il 72enne era stato arrestato il 28 ottobre del 2022 dopo aver preso 1.500 euro dal proprietario della Porsche, nonché padre del titolare dell'autosalone. In realtà su di lui pesava già una denuncia per alcune richieste di soldi con relative minacce. L'uomo era poi andato a processo per estorsione, già riqualificata dal giudice all’udienza per la convalida dell’arresto, perché aveva richiesto 4.500 euro per dei difetti dell'auto. Dunque con quei soldi avrebbe sistemato la Porsche.

"Si presentò con un carrozziere dicendo che aveva vinto al Superenalotto e ha mostrato il biglietto. La Porsche era un suo sogno. Gliela mostro, la aprono, la guardano, la accendono ma non l’hanno voluta provare", queste le parole riportate dal titolare. L’imputato aveva lasciato un acconto di 3.500 euro, con i restanti 35.000 euro da saldare poi al proprietario.

Successivamente però il 72enne chiamò per lamentarsi della sua Porsche, definendola un "tarocco". Da qui le minacce. "Aveva fare minaccioso, ero impaurito, lui ha alzato la voce, voleva i soldi. Poi si è presentato con un’altra persona dicendo che avrebbe bruciato l’attività", racconta il figlio del proprietario dell'autosalone. La richiesta dell'uomo era proprio per quei famosi 4.500 euro per aggiustare la vettura che non aveva pezzi originali. Come spiega il titolare, solo alcune componenti non erano tutte del veicolo del '66, altrimenti il prezzo di vendita sarebbe stato superiore ai 100mila euro. Una storia che sta cercando di vedere la sua luce, con un processo ancora in corso.

Neopatentato contromano con la Porsche, il noleggio finisce malissimo