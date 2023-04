Caos bandiere rosse, Verstappen: "Un problema che FIA si è creata da sola"

ROMA - Il Gran Premio d'Australia, valido per il terzo round di F1, è stato ricco di eventi e colpi di scena, la cui coda polemica è destinata a durare ancora molto, considerato anche il mese che passerà prima del prossimo appuntamento, a Baku. Sotto il mirino dei piloti ci sono le tre bandiere rosse esposte in gara: la prima per l'uscita di pista di Albon, che ha portato in pista un po' di ghiaia; la seconda per lo pneumatico perso da Magnussen; la terza, nella ripartenza con soli due giri da disputare, per i numerosi contatti, soprattutto quello tra Gasly e Ocon. Con particolare alla seconda, Max Verstappen ha sottolineato: "La situazione era molto chiara. Non ho capito il bisogno di mettere la bandiera rossa. Se ci fosse stata la safety car e poi una partenza lanciata, non ci sarebbero stati tutti quegli incidenti, e avremmo avuto un finale di gara normale. Alla fine, i problemi se li sono creati da soli in direzione gara".