Batman cambia veicolo: la sua Batmobile diventa un... quad!

Vi è mai capitato di vedere un supereroe in strada a bordo di un mezzo comune? Se non è mai successo, questa è la storia che fa per voi. A chiunque, almeno una volta, sarà capitato di avere dei particolari incontri in corsia. Oramai incontrare persone sui generis, in situazioni bizzarre, non sorprende neanche più. Nel caso della storia di oggi però, il protagonista avvistato in Sardegna su un quad, travestito da Batman, non lo faceva goliardicamente per attirare su di sé l'attenzione, ma bensì per una buona e nobile causa.