La 500 elettrica di prima generazione si trasforma in un cassonetto!

Immaginare una Fiat 500 che al posto del bagagliaio ha un cassonetto è praticamente impossibile. Soprattutto se questa fa parte delle Fiat 500 elettriche di prima generazione (quella del 2013, fatta per gli USA da Marchionne). Eppure c'è stato qualcuno, di cui non si conosce l'identità, che è riuscito a realizzare un qualcosa di assolutamente curioso. Questa utilitaria italiana è stata trasformata in una sorta di veicolo per raccogliere la spazzatura. È accaduto con uno dei pochi proprietari di questa vettura in Olanda, che ha deciso di sostituire il bagagliaio con un cassonetto in grado di raccogliere immondizia oppure di trasportare carichi più ingombranti.