Parigi abolisce i monopattini: per Assosharing servono regole, non divieti

Parigi ha votato in un referendum domenica 2 aprile per il divieto dei monopattini elettrici in sharing, ma secondo Assosharing l'affluenza alle urne è stata inferiore all'8% degli aventi diritto a causa della sottovalutazione del problema. Per questo l'associazione consiglia, piuttosto che un'abolizione, una regolamentazione efficace, attraverso la collaborazione con le autorità locali per incentivare la sosta regolamentata e la promozione della micromobilità sostenibile.