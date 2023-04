Rivoluzione Hungaroring: F1 e MotoGP sullo stesso tracciato, il progetto

ROMA - Il circuito ungherese dell'Hungaroring ha di recente cambiato proprietario, passando nelle mani della Segreteria di Stato per lo Sport, che fa parte del Dipartimento della difesa ungherese. La nuova proprietà ha quindi annunciato una serie di novità importanti per i prossimi anni, con l'attuale licenza del cirucito che scade nel 2027. In particolare, dalla gara del prossimo luglio verranno iniziati i lavori sotto diversi aspetti: dalla ristrutturazione delle tribune all'ampliamento del paddock, passando per un rinnovamento degli ingressi e delle aree dedicate ai fan. Lavori che dovrebbero essere finiti nel 2026. Ma non solo, perché c'è anche una suggestione che riguarda il motomondiale.