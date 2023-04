Colpisce sei auto da ubriaco, tasso alcolemico sopra il limite: arrestato

A Faenza , domenica 2 aprile, un uomo si è schiantato contro sei auto poiché alla guida ubriaco. Questo è uno dei tantissimi sinistri a causa dei quali molte persone rischiano la vita, considerato che spesso questo tipo di incidenti risulta mortale o grave. L'uomo, bordo della sua Peugeot Express , attraversava via Renaccio dal ponte Rosso, quando ha perso il controllo della vettura ritrovandosi sull'aiuola spartitraffico che demarca la strada dal parcheggio. Il suo tasso alcolemico era molto alto , 4 volte superiore al limite consentito.

Il colpo

Il 33enne faentino, dopo aver sovrastato lo spartitraffico, è andato a sbattere contro ben sei auto parcheggiate, causando dei danni. Sul luogo è poi giunta la pattuglia del Nucleo Infortunistico della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina, la quale ha sottoposto il conducente all'alcoltest. Il risultato? Un tasso alcolemico pari a quasi quattro volte il limite consentito di 0,5 g/l. Le conseguenze per l'uomo sono state ritiro della patente istantaneo, sequestro del mezzo e denuncia per guida in stato di ebrezza.

