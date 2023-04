Caro carburanti, in Italia i prezzi tornano a salire: ecco di quanto

Le elaborazioni di Quotidiano Energia in base ai dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Ministero dei Trasporti fanno evincere come, mentre le quotazioni internazionali scendono, in Italia si assista a un rialzo dei prezzi dei carburanti .

Modalità self: tutti i prezzi

Nello specifico, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,867 euro/litro (1,864 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,861 e 1,881 euro/litro (no logo 1,865). Il prezzo medio praticato del Diesel self è 1,771 euro/L (contro 1,770), con prezzi medi compresi tra 1,756 e 1,783 euro/L (no logo 1,765).

Modalità servito: i costi

Per quanto riguarda il servito, la benzina ha un prezzo medio praticato di 2,006 euro/L (prima era 2,003) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,954 e 2,083 euro/L (no logo 1,917). La media del gasolio servito è di 1,915 euro/L, con le compagnie tra 1,849 e 1,988 euro/L (no logo 1,819). I prezzi praticati del GPL si trovano tra 0,793 e 0,812 euro/L (no logo 0,784), mentre il metano propone prezzi medi tra 1,635 e 1,730 euro/kg (no logo 1,699).

