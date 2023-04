Ferrari, Fabio Barone presenta la livrea della nuova F8 Tributo

Fabio Barone in Grecia per un'impresa record

Il pilota capitolino, che vanta già 4 titoli Guinness in bacheca, intende percorrere la strada panoramica che conduce ai Santuari di Meteora, in Grecia, in meno di 178 secondi, superando l'attuale primato detenuto da un pilota di origine greca. L'impresa prevede 4 km di tornanti e curve a oltre 500 metri di altezza da percorrere in meno di 3 minuti, in una strada che in alcuni punti non presenta alcuna protezione. Il tutto, al volante della F8 Tributo da 720 cv.

Fabio Barone e la Ferrari F8 Tributo: il video

In attesa del giorno fissato per la scalata, Barone ha guidato la F8 Tributo davanti al pubblico di Cinecittà World, lasciando "sfogare" per un po' il V8 della supercar. Ecco l'esibizione.