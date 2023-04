Hamilton punge la Mercedes: “Voglio una macchina per vincere il titolo”

ROMA - La Mercedes sta vivendo un momento molto particolare in F1: dopo un 2022 buttato all'aria, infatti, la monoposto del 2023 è stata concepita sugli stessi dettami, venendo poi abbandonata definitivamente. Nel giro di qualche settimana, infatti, vedremo in pista una nuova versione della W14, anche se non si tratterà di una rivoluzione totale, a causa dei limiti imposti dal budget cap. Per una monoposto in difficoltà, però, c'è un Lewis Hamilton che scalpita; ai microfoni di Fox Sports, infatti, il britannico non ha usato mezzi termini per rilanciare le proprie ambizioni: "Sono pronto a vincere il titolo mondiale, mi sono preparato al meglio per quest’anno, come mai prima d’ora, e se la macchina domani dovesse essere quella giusta per vincere, sarò pronto per farlo; sfortunatamente, non è questo il caso. Ma stiamo lavorando tutti insieme, in pista e in fabbrica, per arrivare a quel punto".