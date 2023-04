La città di Michael Schumacher sarà rasa al suolo: l'incredibile decisione

ROMA - La cittadina di Manheim, frazione di Kerpen, sta per sparire dalla cartina geografica; il villaggio dove è cresciuto Michael Schumacher, infatti, verrà presto raso completamente al suolo. La decisione è stata presa per fare posto a una miniera di lignite, con il processo cominciato già da tempo, dato che gli escavatori hanno già raso al suolo le zone limitrofe. Saranno poche le strutture che si salveranno: tra queste, la pista di go-kart Erftlandring, gestita da Rolf Schumacher, e in cui i figli Michael e Ralf sono cresciuti; il tracciato, così come la casa in cui ha vissuto la famiglia (e ristrutturata da poco da Ralf), e la chiesa di Sant'Albano e Leonardo, sono infatti protetti da un vincolo ecologico, in quanto prossimi alla foresta di Hambach. Non verranno risparmiate, invece, la casa che si trova sulla Forsthausstrasse, dove hanno vissuto Michael Schumacher e la moglie Corinna prima di trasferirsi a Monaco di Baviera, oltre all'ex Casa Municipale dove i due si sono sposati. I lavori a Manheim cominceranno a inizio 2024.