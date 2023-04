Traffico di Pasqua, previsioni su disagi e ingorghi sulle autostrade

Sono previsti circa 15 milioni di italiani in partenza per le festività pasqual i. Nonostante alcune novità possano agevolare la situazione del traffico sulle autostrade, è comunque pronosticabile che si verifichino disagi e code tra il 7 e il 10 aprile . I primi ingorghi sono attesi nel pomeriggio del 7 aprile, con il picco delle partenze previsto dopo la chiusura degli uffici. È necessario prestare massima attenzione anche alla mattina di sabato 8 aprile, mentre nelle ore pomeridiane è previsto un traffico meno intenso. Fortunatamente, non sono previsti disagi a Pasqua, ma nella sera di lunedì 10 aprile il grande traffico di rientro potrebbe causare ingorghi su strade e autostrade.

La situazione giornaliera:

Venerdì 7 aprile: Si prevede raffico molto intenso dal primissimo pomeriggio e un peggioramento verso le ore serali in direzione località di villeggiatura marittime, montane, verso le città d'arte e verso i laghi. Monitorare particolarmente la situazione delle autostrade da Piemonte e Lombardia verso la Liguria.

Sabato 8 aprile: Altro giorno di partenze in quantità elevata per tutti coloro che non sono riusciti a mettersi in viaggio il venerdì per motivi lavorativi. Il traffico si prevede già nelle prime ore del mattino fino all'ora di pranzo.

Domenica 9 aprile: Il giorno più "tranquillo" è proprio quello di Pasqua, poichè i viaggiatori hanno raggiunto già le loro mete di villeggiatura.

Lunedì 10 aprile: Giornata a bollino rosso-nero a causa del grande rientro dei villeggianti. Pesanti ingorghi potrebbero verificarsi già poco dopo l'orario di pranzo che andranno man mano ad intensificarsi tra il tardo pomeriggio e la sera in direzione delle grandi città.

