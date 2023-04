Brasile 2003, 20 anni fa la prima vittoria di Fisichella in F1

ROMA - Il 6 aprile è una giornata particolare per la F1, in quanto ricorre l'anniversario di una gara durata una settimana: tantò dovette aspettare Giancarlo Fisichella per vedersi riconosciuta, nel 2003, la sua prima vittoria nel Circus. L'episodio curioso arrivò a Interlagos, in Brasile, in una gara disputata in condizioni di bagnato. Il momento clou fu la bandiera rossa in seguito all'uscita di pista di Webber, la cui ruota andò a colpire Alonso, il quale a sua volta andò a sbattere contro le barriere. La gara non venne ripresa, e venne assegnato punteggio pieno. Ma per un errore del cronometro venne contato come valido il 53° giro, con Kimi Raikkonen in testa, invece del 54°, quando fu Fisichella il primo a tagliare il traguardo. Per questo, il venerdì successivo, la FIA convocò una riunione d'emergenza, riconoscendo l'errore e assegnando la vittoria a "Fisico".