Noleggiano l'auto e falsificano i documenti: stavano scappando in Lituania

La Guardia di Finanza di Udine ha arrestato due individui lungo l'autostrada A4 per aver tentato di portare illegalmente un'auto noleggiata a Napoli all'estero con documenti contraffatti. I sospettati sono stati accusati di reati di riciclaggio e falso, in quanto la documentazione esibita per dimostrare la legittima proprietà del veicolo risultava essere stata manipolata. Grazie alla collaborazione di un notaio, le autorità hanno scoperto che la firma e il sigillo presenti nel passaggio di proprietà erano falsi, portando all'arresto dei due individui.

In Lituania non ci sono arrivati

Durante un controllo di routine i finanzieri hanno richiesto i documenti della vettura di grossa cilindrata su cui i due erano a bordo. I malviventi hanno esibito un passaggio di proprietà falsificato redatto da un notaio di Ancona e un certificato di radiazione dalla circolazione, sostenendo che l'automobile fosse destinata all'esportazione in Lituania per una nuova immatricolazione. Agli agenti questa storia non ha convinto già da subito ed è per questo che hanno voluto approfondire l'indagine: dopo aver svolto tutti i controlli del caso si è poi scoperto che la titolarità dell'auto apparteneva a una società di noleggio di Napoli, la quale è stata subito contattata. Immediata la denuncia per truffa che ha quindi portato all'arresto.

