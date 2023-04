A tutto gas alla rotonda, lo trovano ubriaco che canta canzoni di Tommaso Paradiso

Un bizzarro (e ubriaco) individuo di 23 anni, tra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, è stato coinvolto in un incidente a Giussano , località della provincia di Brianza , guidando l'auto di sua madre. Il giovane ha perso il controllo della Fiat Stilo mentre correva a velocità eccessiva attorno alla rotatoria, impattando contro un palo e poi... improvvisamente ha cominciato a cantare le canzoni della band The Giornalisti.

Lo schianto poi...il sottofondo musicale

Appena i Carabinieri sono giunti sul posto per soccorrere il giovane si sono resi conto del suo assurdo stato di agitazione e del suo bizzarro modo di reagire: il 23enne appariva infatti in uno stato di euforia ed eccitazione mentre cantava a squarciagola la canzone "Riccione" dei Thegiornalisti, scritta da Tommaso Paradiso. Comunque consapevole del danno appena creato e dello stato di ebbrezza in cui si trovava, ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test e si è quindi beccato una denuncia con tanto di ritiro della patente, mentre la vettura è attualmente sotto fermo amministrativo ma è stata consegnata alla mamma. "Ho fatto lo stupido. Ho voluto fare due giri di rotonda", si sarebbe giustificato l'imprudente ragazzo.

