Ferrari, Vasseur annuncia ricorso contro la penalità di Sainz in Australia

ROMA - La Ferrari non ci sta, e presenterà ricorso contro la penalità inflitta a Carlos Sainz nel finale del GP d'Australia , terzo appuntamento del mondiale di Formula 1 . Ad annunciarlo è stato Frederic Vasseur, in una conferenza stampa dove ha ripercorso i momenti concitati della gara di Melbourne , condizionata da tre bandiere rosse . Alla ripartenza dopo la seconda, lo spagnolo della Ferrari ha avuto un contatto con il connazionale dell'Aston Martin Fernando Alonso , vedendosi per questo sanzionato con 5" di penalità al termine della gara. Essendosi conclusa sotto regime di safety car, Sainz è crollato dalla 4° alla 12° posizione. Significativa la reazione del pilota, che si è detto frustrato e deciso a parlare con gli steward. Sensazioni espresse anche da Vasseur, che ha rimarcato: "In quei momenti i piloti sono molto estremi nelle loro reazioni, ma di sicuro era devastato. Il problema maggiore, appunto, è non essersi potuti spiegare con gli steward, perché era un caso particolare".

Ferrari, penalità Sainz: l'annuncio di Vasseur

"Abbiamo presentato la domanda per provare a riaprire il caso. Il primo passo sarà esaminare la nostra richiesta per decidere se riaprirlo o meno; questo per noi sarebbe già un fatto importante. Poi, nel caso, verrà decisa la data per una seconda udienza - ha spiegato Vasseur -. Ci aspettiamo di poterne almeno discutere con gli Steward, in modo che in futuro non si ripetano più casi del genere, con questa disparità di trattamento per contatti alla prima curva".