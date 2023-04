Prezzi carburanti in salita: a Pasqua si spenderà di più per la benzina

Le quotazioni internazionali sono schizzate verso l'alto, e milioni di italiani prenderanno l'auto per spostarsi: sono i due motivi principali per cui a Pasqua il prezzo dei carburanti aumenterà . Una "tradizione" che viene confermata anche e soprattutto in un periodo storico come questo, in cui l'inflazione fa lievitare in alto i costi di benzina, gasolio, GPL e metano al di là delle festività. E che fa sì che gli italiani spenderanno circa 120 milioni di euro in più .

Benzina e gasolio in modalità servito e self

In modalità servito, la benzina è tornata sopra i 2 euro e il Codacons ha rintracciato persino dei distributori in cui si sfiorano i 2,5 euro al litro. In self invece la quota è di 1,872 euro al litro, mentre il gasolio è a 1,771 euro al litro.

Quanto si spenderà sulle autostrade

Ma è sulle autostrade che si si spende di più: la benzina self service è a 1,937 euro al litro, con il servito che supera i 2 euro, il Diesel al self service è a 1,852 euro al litro e al servito a 2,128 euro al litro. Nello specifico, in base agli ultimi dati pubblicati sul sito del Ministero dei Trasporti, la benzina in modalità servito ha già raggiunto quota 2,499 euro al litro sulla A21 Torino-Piacenza, stesso prezzo per il gasolio servito sulla A12 Genova-Sestri. Sulla A1 Milano-Napoli la benzina costa 2,449 euro al litro, il Diesel 2,349 euro al litro, mentre sulla autostrada A13 Bologna-Padova si spendono 2,399 euro al litro per la verde, 2,456 euro al litro per il gasolio. Sulla A22 Brennero-Modena, un litro di benzina costa fino a 2,439 euro, il Diesel 2,389 euro. Sulla A14 Bologna-Bari-Taranto, ecco 2,392 euro al litro per la benzina in modalità servito, 2,449 euro per il gasolio, sulla A15 Parma-La Spezia benzina a 2,349 euro, Diesel a 2,449 euro.

Prezzi benzina e Diesel sulle isole

Per quanto riguarda le isole, a Capri un litro di benzina costa 2,119 euro al litro, 2,039 euro il gasolio, a Ischia la verde costa fino a 2,154 euro al litro. "Rispetto alla Pasqua dello scorso anno - commenta il presidente del Codacons, Carlo Rienzi - la benzina costa oggi il 6,5% in più, con un aggravio di spesa pari a quasi 6 euro per un pieno che rischia di determinare una stangata da complessivi 120 milioni di euro solo per i maggiori costi di rifornimento".

