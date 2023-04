Dimentica di chiudere l'auto a chiave, le rubano 11mila euro in contanti!

Forse neanche i ladri protagonisti di questa vicenda avranno creduto alla situazione che si è verificata a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Un fatto che dimostra come, purtroppo, si possano rubare 11mila euro senza una goccia di sudore. In che modo? Lasciando una borsa piena di denaro incustodita dentro un'auto aperta.