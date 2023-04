Ferrari, Vasseur durissimo sulla Red Bull: scontro sul Budget Cap

ROMA - L'avvio di stagione di Formula 1 si è aperta nello stesso modo in cui si era chiuso il 2022 , ovvero con una Red Bull dominante. E questo, nonostante sul team di Milton Keynes gravi una sanzione per aver violato il budget cap : in particolare, oltre a una multa, la scuderia avrà il 10% in meno di tempo per lo sviluppo in galleria. Una sanzione che secondo la Ferrari è troppo leggera : "Se consideri che durante l’anno, in termini di aerodinamica, miglioriamo di un po’ meno di un secondo, se vieni penalizzato del 10%, vuol dire che la penalità sarà di un decimo totale . E visto che non si tratta di una progressione lineare, alla fine la penalità è pure inferiore. Inoltre, hai la possibilità di spendere questi soldi in altri settori, ad esempio per risparmiare sul peso, per cui davvero la penalità è marginale", ha sottolineato in conferenza stampa il team principal Frederic Vasseur .

Ferrari: "Così sanzione budget cap è un vantaggio per Red Bull"

Ma Vasseur non si è limitato a dire che la penalità sarebbe assolutamente non adeguata; secondo il team principal della Ferrari, infatti, Red Bull può addirittura trarre vantaggio da questa situazione: "La penalità avrebbe dovuto essere più dura, considerando il livello di sviluppo che stiamo tenendo e il fatto che puoi spendere da un’altra parte i soldi che stai risparmiando. In sostanza, a inizio anno hai un vantaggio per il fatto di aver speso di più nella stagione precedente". Questi discorsi, però, non tolgono i meriti alla Red Bull, come ha sottolineato Vasseur in chiusura: "Con questo non voglio dire che non abbiano fatto un buon lavoro, perché lo hanno fatto. Ma se mi chiedete se la penalità per me è troppo leggera, vi dico di sì, per me lo è".