Schumacher, Hamilton Vettel… Alonso indica il suo più grande rivale in F1

ROMA - La nuova stagione di F1 ha visto Fernando Alonso tornare finalmente protagonista, grazie all'incredibile exploit dell'Aston Martin, trasformatasi in una monoposto capace di battere senza troppi problemi sia Mercedes che Ferrari. Una grande notizia per lo spagnolo, che non fa segreto delle sue ambizioni di titolo: "Di sicuro, quello è l’obiettivo, ma dobbiamo tenere i piedi per terra: quello che il team vuole è semplicemente fare un’ottima stagione. Hanno avuto tanti problemi nel 2022, quindi dobbiamo imparare a camminare prima di correre. Vogliamo raccogliere più podi, speriamo anche qualche vittoria, ma per lottare per il titolo ci manca ancora qualcosa", ha ammesso Alonso, intervistato dallo sponsor Bang & Olufsen. All'orizzonte, c'è il grande mito Ayrton Senna, che in carriera ha raccolto tre titoli; a riguardo, Alonso ha assicurato: "Il terzo titolo è possibile, è per questo che continuo a gareggiare. La sfida è grande, sai che dovrai superare alcune difficoltà e alcuni top team. Ma mi alleno ogni giorno pensando che il terzo titolo sia possibile".