Formula 1: Wolff tra i Paperoni, sfonda il muro del miliardo di dollari

?Cifre colossali, ma Wolff cade bene in piedi, diciamo. Nel mondo della Formula 1 e dintorni però non è certo il più ricco. Il titolo va a Mark Mateschitz, che ha ereditato dal padre Dietrich l’impero Red Bull e che avrebbe un patrimonio di 34 miliardi di dollari. In ambito Ferrari si segnalano i 5,5 miliardi (466° posto) di Piero, per restare nella categoria dei figli d’arte, con John Elkann, l’attuale presidente dell’azienda di Maranello, “fermo” a quota 1,7 miliardi (1.725°). Curioso che John Malone e quindi della Formula 1, sia fuori dalla top 100: 208° con 9,2 miliardi di patrimonio.

Cifre che salgono clamorosamente se di prendono in considerazione i personaggi che sostengono il Circus e i team con laute sponsorizzazioni. Ai piedi del podio assoluto tra i Paperoni mondiali con un patrimonio di 107 miliardi c’è Larry Ellison, il signore Oracle, ovvero l’azienda che dà il nome al team, Red Bull. In top 10 Carlos Slim (8° con 93 miliardi), il magnate messicano delle telecomunicazioni sponsor personale di Sergio Perez. Subito fuori 812° con 79 miliardi) Larry Page, fondatore e proprietario di Google, uno dei partner della McLaren. E tornando alla Mercedes, al 67° posto con 22 miliardi c’è James Ratcliffe, numero 1 di Ineos e non solo sponsor ma anche co-proprietario del team di Brackley.