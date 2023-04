Riccardo Pera, la scommessa italiana alla Supercup Porsche 2023

MILANO - I sogni son desideri. Nonostante la giovane età (classe 1999), Riccardo Pera, pilota toscano, nato a Marlia, un piccolo borgo in provincia di Lucca, parla e corre da veterano. Piedi per terra e sguardo rivolto verso il futuro. Obiettivo: il titolo nel campionato mondiale Supercup Porsche 2023 (event support di Formula1 con circa 445 milioni di share tv nel mondo). Esordio ad Imola il 19/21 maggio, prima delle otto tappe del tour iridato.

“Ad Imola nei test ufficiali (3/4 aprile) era la prima volta che guidavo una Porsche 992 GT3 Cup, ho avuto ottime sensazioni, c’è stato subito feeling con la macchina” ha dichiarato. I primi chilometri hanno evidenziato il potenziale: velocità, equilibrio, sensibilità. E tempi da podio, con Pera subito davanti (30 i piloti partecipanti al mondiale e ai test di Imola). Pochissimi decimi separano il pilota toscano dai top driver e team, che gravitano in Porsche Supercup da ormai diversi anni. “I sogni si costruiscono con sacrificio e lavoro. Il talento non basta. Sono soddisfatto del mio esordio, sarebbe bello lottare per il titolo mondiale già il primo anno” ha continuato Pera, che corre con il Team Ombra racing di Bergamo. A luglio compirà 24 anni. Passo dopo passo, insieme all’agenzia Identity Event di Danilo Stefanini, che ha puntato su di lui, proveranno a scalare l’Everest dell’automobilismo mondiale, con Porsche AG che ha messo gli occhi proprio sul ragazzo toscano per promuoverlo a factory driver. Tutto è iniziato all’età di 4 anni, insieme al padre, guidando go-kart (si è laureato campione italiano). Nel 2016 ha debuttato nelle macchina a ruote coperte nel campionato Porsche Cayman GT4, dove ha vinto subito il campionato italiano. Insomma Riccardo Pera, oggi pilota professionista nelle competizioni GT, ovvero macchine a ruote coperte dette “granturismo”, si appresta a fare il grande salto di qualità nel mondo delle corse automobilistiche. Farà l’esordio su Porsche nel campionato del mondo Supercup a Imola (19-21 maggio), ma parteciperà (quarta volta) alla 24 ore di Le Mans (all’esordio nel 2020 è arrivato secondo) e sarà infine ai nastri di partenza del campionato italiano GT (già campione, nonostante la giovane età, per 3 volte).

LA SCOMMESSA IDENTITY

Prima dell’esordio su Porsche 992 GT3 Cup nel mondiale ad Imola, Riccardo Pera farà altri test ufficiali a Silverstone in Inghilterra e poi il 12 Maggio a Villa Subaglio a Merate, a pochi giorno dalla tappa di Imola, si sarà presentazione ed unveling di macchina e pilota. Entusiasta Danilo Stefanini, chief marketing officer di Identity Event, agenzia di comunicazione di Milano, che ha scommesso sul giovane toscano: “Crediamo molto in Riccardo, è il nostro brand ambassador nel campionato del mondo Porsche Supercup e nel campionato Italiano Gt sprint (porterà i colori Oldwildwest). Ha talento, è veloce. Con il lavoro e il sacrificio possiamo sognare insieme grandi traguardi. Ha i numeri per puntare al titolo già nel 2023 in entrambe le categorie”.

Appuntamenti:

3-4 Aprile CIRCUITO DI IMOLA (test ufficiali stagione 2023 Porsche Supercup)

12 Maggio VILLA SUBAGLIO Merate (presentazione ed unveling macchina+pilota)

19-21 Maggio CIRCUITO DI IMOLA (Prima gara Porsche Supercup)

26-28 Maggio PRINCIPATO DI MONACO (seconda gara Porsche Supercup)

Il calendario 2023 campionato Porsche Supercup: Imola – 19/21 maggio.

Monaco – 25/28 maggio.

Spielberg – 30 giugno/2 luglio.

Silverstone – 8/9 luglio.

Budapest – 21/23 luglio.

Spa-Francorchamps – 28/30 luglio.

Zandvoort – 25/27 agosto.

Monza – 1/3 settembre.